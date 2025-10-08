Хорватия и Азербайджан должны искать новые пути углубления сотрудничества на всех уровнях - Гордан Яндрокович

БАКУ /Trend/ - Хорватия и Азербайджан должны постоянно искать новые пути для углубления сотрудничества на всех уровнях. На сегодняшней встрече мы подтвердили нашу приверженность этой цели.

Как сообщает Trend, об этом сказал спикер парламента Хорватии Гордан Яндрокович на совместной пресс-конференции со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

"Мы хотим уделить особое внимание дальнейшему укреплению парламентского сотрудничества", - подчеркнул он.

Спикер парламента добавил, что его визит в Азербайджан подтверждает готовность хорватского парламента предпринимать новые шаги в этом направлении в будущем.

"Мы со спикером Милли Меджлиса хотим видеть более тесное сотрудничество между нашими парламентскими комитетами и группами дружбы. Мы знаем, что тем самым также объединяем наши народы и, следовательно, наши культуры", - отметил он.

Г. Яндрокович также сказал, что пригласил спикера Милли Меджлиса посетить с визитом Хорватию.

