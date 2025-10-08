В Аммане состоялось открытие выставки «Зов веков: азербайджанские музыкальные инструменты» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 октября 2025 года в Аммане, столице Иордании, при организации Посольства Азербайджанской Республики в Иордании и поддержке Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, под патронажем президента Национального фонда «Петра», посла доброй воли ЮНЕСКО принцессы Даны Фирас, состоялась церемония открытия выставки «Зов веков: азербайджанские музыкальные инструменты».

Как сообщает Trend, в церемонии приняли участие представители государственных учреждений Иордании, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Королевстве, представители научных и художественных кругов, а также видные представители местной общественности.

Выступая на церемонии открытия выставки, посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов отметил, что представленная выставка — это не только художественная экспозиция, но и воплощение духа азербайджанского народа, его многовековой истории и богатого культурного наследия. Посол подчеркнул, что музыкальные традиции Азербайджана восходят к глубокой древности — наскальным рисункам Гобустана и Гямигая, где отражены музыкальные и танцевальные сцены.

Э. Салимов подчеркнул, что музыка всегда занимала важное место в духовной жизни азербайджанского народа, что нашло широкое отражение в эпосе «Китаби-Деде Горгуд», а также в творчестве таких великих классиков, как Низами Гянджеви и Мухаммед Физули. Он также упомянул имена Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Муслима Магомаева и других выдающихся композиторов, обратив внимание на роль их творчества как культурного моста между Востоком и Западом. По словам дипломата, каждый из представленных на выставке музыкальных инструментов – тар, кяманча, нагара, саз, гавал, ганун, уд, тутек и зурна – является живым носителем национальной памяти, выражением исторической и духовной самобытности азербайджанского народа. Он подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева азербайджанская музыкальная культура вступила в новый этап развития, и в качестве одного из ярких примеров привел восстановление традиции проведения фестиваля «Харыбюльбюль» в городе Шуша, который стал символом национально-культурного возрождения.

В завершение выступления посол от имени Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО передал в дар Национальному фонду «Петра» музыкальные инструменты, представленные на выставке, и ковры, отражающие древнее художественное наследие азербайджанского народа, отметив, что этот шаг символизирует вклад Азербайджана в защиту и популяризацию общего культурного наследия человечества.

В рамках выставки участникам мероприятия была представлена ​​программа, состоящая из классических образцов азербайджанской национальной музыки в исполнении иорданского ансамбля «Duroob».