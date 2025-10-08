Азербайджанские депутаты примут участие в сессии ПА НАТО

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 8 октября 2025 15:35 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Председатель временной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана против иностранных вмешательств и гибридных угроз, глава делегации в Парламентской ассамблее НАТО (ПА НАТО) Рамид Намазов и члены делегации Таир Миркишили, Кямран Байрамов, Кенуль Нуруллаева, Самир Велиев 9 октября отправятся в Любляну (Словения).

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Было отмечено, что депутаты примут участие в 71-й ежегодной сессии ПА НАТО.

