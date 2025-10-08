Создана Сеть малого и среднего бизнеса ОИС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку состоялись учредительное собрание и первое заседание Сети малого и среднего бизнеса Организации исламского сотрудничества.

Об этом Trend сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Отмечается, что в заседании приняли участие представители организаций и соответствующих структур стран - членов ОИС, оказывающих поддержку и услуги малому и среднему бизнесу (МСБ).

Было подчеркнуто, что цель создания сети заключается в укреплении сотрудничества между структурами, поддерживающими МСБ в рамках Организации исламского сотрудничества.

На первом панельном заседании форума AZHAB, посвященном учреждению Сети МСБ ОИС, представители организаций стран-членов ОИС, занимающихся поддержкой малого и среднего бизнеса, выступили с докладами, поделившись опытом своих стран и организаций в сфере поддержки и обслуживания МСБ, а также возможностями для сотрудничества.

На мероприятии Турцию представляло агентство KOSGEB, Саудовскую Аравию - MONSHAAT, Марокко - Morocco PME. Также участвовали представители соответствующих структур Иордании, Пакистана, Кыргызстана, Чада и Кот-д’Ивуара. В ходе мероприятия Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана представило информацию о поддержке и услугах, предоставляемых МСБ в Азербайджане, а также об экосистеме малого и среднего бизнеса страны.

Выступающие отметили, что МСБ является движущей силой экономики во всем мире и играет важную роль в обеспечении занятости. Было подчеркнуто, что в странах ОИС 99,9% всех компаний составляют именно малые и средние предприятия, их доля в занятости превышает 93%, а в создании добавленной стоимости - около 85%.

По итогам учредительного собрания Сети МСБ ОИС была принята Бакинская декларация. В декларации выражена благодарность Азербайджану за проведение первого учредительного собрания организации и за неизменную поддержку регионального сотрудничества в области малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, по единогласному решению членов Сети председательство в Сети малого и среднего бизнеса Организации исламского сотрудничества поручено Агентству по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана сроком на три года.

Функции секретариата будет выполнять Исламский центр статистических, экономических, социальных исследований и подготовки кадров (SESRIC).

