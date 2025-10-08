БАКУ /Trend/ - Состоялся деловой "круглый стол" Оман–Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети X.

"В рамках делового визита в Султанат Оман мы вместе с министром торговли, промышленности и поощрения инвестиций Омана Куаисом бин Мохаммедом бин Мооса Аль Юсефом и другими коллегами приняли участие в деловом "круглом столе" Оман–Азербайджан, где обсудили пути повышения эффективности экономического сотрудничества.

Одним из приоритетов совместной деятельности является укрепление деловых связей за счет перспективных проектов, служащих общим интересам, способствующих диверсификации наших экономик и укреплению регионального партнерства. В этом контексте мы подчеркнули важность совместного участия в платформах с высоким потенциалом развития и инвестиций, создания азербайджано-оманской рабочей группы по инвестициям, реализации решений, ускоряющих переход к "зеленой" энергии, организации обмена опытом по модели "Домов МСП", а также поддержки совместных инициатив в сфере цифровой трансформации", - говорится в публикации.

