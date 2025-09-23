В Гяндже и Габале во время Игр стран СНГ будут организованы фан-зоны

БАКУ /Trend/ - В рамках III Игр стран СНГ в Гяндже и Габале будут организованы фан-зоны.

Как сообщает во вторник Trend, в Гяндже такая зона будет организована перед зданием Исполнительной власти, а в Габале – в парке Гейдара Алиева. Фан-зоны станут местом проведения различных спортивных, развлекательных и культурных программы для жителей и гостей города.

Концепция зон включает сцену, интерактивные игровые зоны, фотозоны, встречи с талисманами, киоски с едой и напитками, детский и художественный уголок, спортивную зону, а также выступления диджеев и музыкальные программы.

Фан-зоны призваны создать праздничную атмосферу для всех с утра до вечера.

Отметим, что III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана (Гянджа, Евлах, Мингячевир, Габала, Шеки, Гёйгёль и Ханкенди). Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе.

