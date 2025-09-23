Азербайджан и Казахстан создадут совместное предприятие по производству высококачественной металлопродукции

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта о создании совместного предприятия с казахстанской компанией Fonte GreenMet Investments Fund OEIC Limited по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) с высоким содержанием полезного компонента позволит Азербайджану выйти на уровень производителя высококачественной металлургической продукции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-брифинге заявил главный исполнительный директор Инвестиционного фонда Fonte GreenMet Investments Fund OEIC Limited Ержан Мусин.

"Это сотрудничество открывает широкие перспективы не только в экономическом и финансовом плане, но и в обмене научно-техническими знаниями, внедрением современных технологий и организацией современного инновационного производства. Реализация данного проекта позволит Азербайджану стать производителем высококачественной металлургической продукции, что в свою очередь откроет новую страницу в промышленной карте всего Кавказского региона и региона Средней Азии", - сказал он.

Мусин отметил, что приверженность Азербайджана к устойчивым экономическим реформам, стабильная инвестиционная среда, геостратегическое положение и богатый ресурсный потенциал создают исключительно привлекательные возможности для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с иностранными инвесторами.

"Мы рассматриваем это сотрудничество не только в рамках одного проекта, но и как стратегическую платформу партнерства, и мы особо хотели бы отметить нашу заинтересованность в совместных инвестициях и в другие отрасли в будущем", - добавил глава компании.