Президент Ильхам Алиев: Органы прокуратуры также считаются стражами государственного суверенитета

Общество Материалы 22 сентября 2025 11:59 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Органы прокуратуры также считаются стражами государственного суверенитета
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Национальные органы прокуратуры находятся на передовой в борьбе со всеми проявлениями преступности, в том числе с преступлениями, посягающими на основы конституционного строя государства. Тем самым они не только выполняют задачу по обеспечению верховенства закона, но и в то же время служат защите конституционного строя и суверенитета. С этой точки зрения органы прокуратуры также считаются стражами государственного суверенитета.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «На страже суверенитета: статус Прокуратуры в Конституции».

В обращении главы государства отмечается, что участие в данном мероприятии делегаций, в состав которых также входят руководящие лица национальных прокурорских служб дружественных стран, демонстрирует то значение, которое они придают развитию межгосударственного сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что нынешнее мероприятие будет способствовать обмену передовым опытом, связанным с прокурорской деятельностью, выявлению общих вызовов и обсуждению путей их совместного решения, укреплению взаимного сотрудничества.

