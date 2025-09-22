КазМунайГаз и американская LanzaJet расширяют сотрудничество в сфере экологичного топлива

АСТАНА /Trend/ - В Нью-Йорке прошла встреча председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Асхата Хасенова с руководством американской компании LanzaJet - генеральным директором Джимми Самарцисом и вице-президентом по коммерческим вопросам Стефаном Тионом, сообщает пресс-служба компании, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров стороны обсудили итоги завершённого технико-экономического обоснования (ТЭО), а также дальнейшие шаги по реализации проекта строительства в Казахстане завода по производству устойчивого авиационного топлива (SAF).

Сообщается, что по результатам встречи было подписано Рамочное соглашение между КМГ и LanzaJet. Документ закрепил итоги проведённого ТЭО и ознаменовал переход к следующему этапу - детальному проектированию (FEED), в рамках которого будут разработаны технические и экономические решения для строительства предприятия. Согласно рыночному анализу, к 2030 году потребность в SAF в Казахстане может достичь 70 тыс. тонн ежегодно.

"Совместная работа позволит внести весомый вклад в укрепление двустороннего сотрудничества и будет способствовать достижению целей низкоуглеродного развития и внедрению новейших технологий. В целом, данный проект положительно повлияет на развитие рынка биотоплива, улучшение экологических параметров авиации и транзитного потенциала нашей страны", - сказал Хасенов.