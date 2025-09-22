Обнародован объем прямых инвестиций между Азербайджаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего года Азербайджан инвестировал в экономику Узбекистана 21,4 миллиона долларов США, что на 45,9 миллиона долларов США или на 68,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Удельный вес азербайджанских инвестиций в Узбекистан в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 1,6%. Таким образом, Узбекистан занял 10-е место среди стран, в которые Азербайджан вкладывает больше всего инвестиций.

За первые 6 месяцев 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в Узбекистан составил 67,4 миллиона долларов США.

За первые 6 месяцев 2025 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 3,222 миллиарда долларов США. Это на 244,3 миллиона долларов США или 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

При этом объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные экономики за отчетный период, составил 1,350 миллиарда долларов США, что на 351,561 миллиона долларов США или 35,2% больше, чем за первые 6 месяцев 2024 года.