У Сербии и Азербайджана есть возможность сотрудничества в рамках Среднего коридора - министр

БАКУ /Trend/ - У Сербии и Азербайджана есть возможность сотрудничества в рамках Среднего коридора.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала журналистам министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич на полях первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.

"Обе страны активно участвуют в инициативе "Один пояс, один путь". Всем нам необходимы надежные пути, соединяющие Азию и Дальний Восток с Европой. Для Сербии и Азербайджана это еще один шанс наладить сотрудничество в рамках Среднего коридора, который охватывает всю Азию, проходит через Азербайджан и ведет в Европу, где расположена Сербия. Это еще один важный фактор, сближающий наши страны наряду с отличными политическими отношениями и экономическим взаимодействием", - сказала министр.

По ее словам, у стран есть много направлений экономического сотрудничества, включая торговлю.

"Конечно, нам хотелось бы видеть рост соответствующих показателей. На данный момент мы сотрудничаем в энергетическом секторе, в сельском хозяйстве, новых технологиях и в оборонной промышленности. При этом и торговля уже демонстрирует рост. Отличные политические отношения дополняются столь же продвинутым экономическим сотрудничеством. У нас действительно светлое будущее, и статистические данные это подтверждают", - добавила Лазаревич.