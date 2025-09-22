Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Пожар в жилом здании в Баку потушен (Обновлено)

Происшествия Материалы 22 сентября 2025 03:38 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Пожар, вспыхнувший в многоквартирном здании в Ясамальском районе города Баку, потушен подразделениями пожарной охраны МЧС Азербайджана.

Об этом сообщили Trend в министерстве.

02:39 (GMT+4) На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в многоквартирном здании в Ясамальском районе Баку.

Как передает Trend со ссылкой на министерство, в связи с поступившей информацией были направлены соответствующие спасательные силы министерства.

В настоящее время проводятся мероприятия по тушению пожара и другие необходимые и неотложные меры.

