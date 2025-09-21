Президент Казахстана провел встречу с руководством Смитсоновского института

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководством Смитсоновского центра народного творчества и культурного наследия, сообщает пресс-служба Акорды, передает Trend.

Сообщается, что Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность директору по специальным проектам Смитсоновского центра народного творчества и культурного наследия Халле Батвин за активную деятельность по популяризации казахской культуры в США.

Отмечается, что созданный при Центре Фонд культурного наследия Казахстана содействует продвижению национальной культуры и искусства, организует совместные научные проекты по исследованию истории, традиций и духовной жизни казахского народа.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что культурная дипломатия будет способствовать выведению партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами на новый уровень.

Смитсоновский институт – крупнейший в мире культурный, образовательный и научно-исследовательский комплекс, в состав которого входят 21 музей и галерея, 14 научных и образовательных центров, библиотеки и национальный зоопарк.