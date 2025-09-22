Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 сентября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 22 сентября.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9942 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0411 маната, 100 российских рублей - 2.0372 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7000
|EUR
|1,9942
|AUD
|1,1211
|BYN
|0,5650
|BGN
|1,0201
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1220
|CZK
|0,0821
|CNY
|0,2390
|DKK
|0,2672
|GEL
|0,6232
|HKD
|0,2189
|INR
|0,0193
|GBP
|2,2883
|IRR
|0,0295
|SEK
|0,1804
|CHF
|2,1326
|ILS
|0,5082
|CAD
|1,2320
|KWD
|5,5627
|KZT
|0,3141
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5113
|MDL
|0,1028
|NOK
|0,1709
|UZS
|0,0138
|PKR
|0,6000
|PLN
|0,4675
|RON
|0,3928
|RUB
|2,0372
|RSD
|0,0170
|SGD
|1,3229
|SAR
|0,4533
|XDR
|2,3329
|TRY
|0,0411
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0411
|JPY
|1,1464
|NZD
|0,9961