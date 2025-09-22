Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 сентября

Экономика Материалы 22 сентября 2025 09:06 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 22 сентября.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9942 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0411 маната, 100 российских рублей - 2.0372 маната.

Код Курс
USD 1,7000
EUR 1,9942
AUD 1,1211
BYN 0,5650
BGN 1,0201
AED 0,4628
KRW 0,1220
CZK 0,0821
CNY 0,2390
DKK 0,2672
GEL 0,6232
HKD 0,2189
INR 0,0193
GBP 2,2883
IRR 0,0295
SEK 0,1804
CHF 2,1326
ILS 0,5082
CAD 1,2320
KWD 5,5627
KZT 0,3141
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5113
MDL 0,1028
NOK 0,1709
UZS 0,0138
PKR 0,6000
PLN 0,4675
RON 0,3928
RUB 2,0372
RSD 0,0170
SGD 1,3229
SAR 0,4533
XDR 2,3329
TRY 0,0411
TMT 0,4857
UAH 0,0411
JPY 1,1464
NZD 0,9961
