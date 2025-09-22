Новая израильская авиакомпания начнёт выполнять рейсы в Азербайджан – посол (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/- В ближайшее время авиакомпания Arkia Israeli Airlines начнёт выполнять рейсы в Азербайджан, сказал Trend Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краусз.

«Мы надеемся, что в октябре ещё одна израильская компания — Arkia — начнёт выполнять рейсы в Азербайджан», — отметил он, подчеркнув, что пассажиры, прилетающие из Израиля, на 100 процентов являются туристами, тогда как рейсами «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) пользуются также и транзитные пассажиры.

Посол также обратил внимание на последние показатели по инвестициям. В первой половине 2025 года Израиль занял первое место по объёму инвестиций из Азербайджана, что в значительной степени связано с вложениями государственной нефтяной компании SOCAR в газовое месторождение «Тамар» в Израиле.

«Прежде всего, я был очень рад видеть эти цифры. Это показатель важности отношений между Азербайджаном и Израилем. Когда мы говорим о сотрудничестве, речь идёт не только о политическом уровне, но и об экономическом. Эти данные демонстрируют, что обе страны верят в развитие отношений, готовы инвестировать в них, и что перспективы сотрудничества будут расти, расширяться и приносить больше успешных результатов обеим сторонам», — сказал Краусз.

Говоря о предстоящих совместных мероприятиях и возможных взаимных визитах, дипломат отметил, что стороны работают над этим.

«Надеюсь, что до конца года у нас будут новости, которыми мы сможем поделиться с вами. Мы активно ищем новые направления сотрудничества. В первую очередь, в ноябре в Азербайджане пройдёт конференция европейских раввинов, которая соберёт значительное число раввинов из Европы и других стран. Надеюсь, что мы увидим и представителей из Израиля. Мы также работаем над организацией дополнительных визитов высокопоставленных делегаций как в Азербайджан, так и в Израиль», — добавил Краусз.