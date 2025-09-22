Алим Гасымов и другие знаменитости выступят в Шамахы с композицией "Насими" (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Ведутся последние репетиции художественной программы, посвящённой творчеству Имадеддина Насими, и балета «Насими Дастаны» в новой постановке.

Как сообщает Trend, 24 сентября в рамках фестиваля Насими в комплексе «Nəsimi Bağları» («Сады Насими») в Шамахы состоится художественная программа. Сначала будет представлен танец «Суфи» в исполнении Ансамбля песни и танца Азербайджана имени Фикрета Амирова.

Затем заслуженная артистка Севда Алекперзаде выступит с песней «Merhaba, hoş gəldin».

А известный певец Чингиз Мустафаев и турецкий писатель и музыкант Хакан Менгюч исполнят «Qafil, oyan».

Народные артисты Алим Гасымов, Натиг Ширинов и ритм-группа «Natiq», известная певица AISEL, заслуженный артист Эльнур Микаилов (кяманча), симфонический оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Азербайджанская государственная хоровая капелла исполнят «Dönməzəm».

Творческая программа завершится исполнением бессмертного произведения великого композитора Фикрета Амирова – балета «Насими Дастаны» в новой постановке. Балет будет исполнен балетной труппой в сопровождении симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Уникальность этого представления в том, что оно состоится перед недавно воздвинутом в Шамахы величественного памятника Насими.

В этом году Фестиваль Насими пройдет 23-25 ​​сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры и при партнерстве ICESCO.