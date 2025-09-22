Узбекистан и Южная Корея обсудили вопросы в железнодорожной отрасли

ТАШКЕНТ /Trend/ - 18 сентября заместитель министра транспорта Узбекистана Илхомжон Абдугафаров встретился с представителями Корейского научно-исследовательского института железных дорог (KRRI) и Университета AJOU, передает Trend.

Согласно информации, в ходе беседы обсуждались вопросы повышения квалификации кадров железнодорожной отрасли, академического обмена преподавателями и студентами, подготовки специалистов высокого уровня, а также перспективы совместных научных исследований.

Отдельное внимание уделили созданию учебных программ, основанных на южнокорейском опыте, которые будут способствовать профессиональному развитию сотрудников, занимающихся обслуживанием высокоскоростных поездов.

По итогам переговоров стороны договорились о конкретных шагах по реализации намеченных инициатив и подтвердили готовность к расширению сотрудничества.