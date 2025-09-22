Азербайджан может сыграть важную роль в экосистеме ИИ – GenAI Works

БАКУ/Trend/ - Азербайджан может сыграть ключевую роль в экосистеме искусственного интеллекта.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня в Баку на Первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме главный исполнительный директор и сооснователь компании GenAI Works Стив Нури.

С.Нури отметил, что GenAI Works является крупнейшим сообществом и экосистемой искусственного интеллекта в мире, насчитывающей уже 14 миллионов участников на глобальном уровне.

"Многие из них работают и в Азербайджане. Компания в настоящее время консультирует крупные мировые предприятия, включая NVIDIA и Oracle, помогая им получать конкурентные преимущества с помощью ИИ", - пояснил он.

Сооснователь компании GenAI Works подчеркнул, что многие компании строят экосистемы вокруг основных моделей ИИ, и даже если они используют лишь «тонкий слой» (thin wrapper), эти компании достигают стоимости в миллионы, а иногда и миллиарды долларов.

"Например, компания Perplexity создала крупную экосистему, имея всего команду из 10 человек, и сейчас превратилась в миллиардную компанию. Азербайджан также может следовать этой модели и добиться успеха в сфере искусственного интеллекта", - отметил он.