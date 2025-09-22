Иран ведет переговоры по импорту газа

БАКУ /Trend/ - Иран ведет переговоры с Россией и Туркменистаном по импорту газа.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга сказал заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной газовой компании Саид Тавакколи.

По его словам, иранская сторона надеется на позитивное завершение переговоров с обеими странами.

Тавакколи заявил, что дефицит газа в стране в зимний сезон может увеличиться до 300 миллионов кубометров в сутки, а в некоторых случаях - до 350-400 миллионов кубометров. В стране предпринимаются шаги по сокращению дефицита газа и эффективному управлению газоснабжением посредством реализации различных программ.

Заместитель министра отметил, что Иран стремится сохранить прошлогодний уровень экспорта газа. Иранский газ будет экспортироваться в Турцию до 2026 года. С этой страной ведутся переговоры о продолжении экспорта газа.

Стоит добавить, что Иран считается второй страной в мире по запасам газа (около 34 триллионов кубометров). В Иране действуют 22 газовых месторождения.

Добыча газа в Иране в настоящее время составляет более 1 миллиарда кубометров в сутки.