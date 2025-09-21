Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Казахстана встретился с президентом и главным исполнительным директором ETS

Казахстан Материалы 21 сентября 2025 20:50 (UTC +04:00)
БАКУ/ Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амита Севака, передает Trend.

В ходе беседы глава государства особо подчеркнул лидирующую позицию ETS в области образовательного тестирования и оценки знаний.

Амит Севак проинформировал Касым-Жомарта Токаева о планах компании по расширению международного присутствия.

Организация ежегодно разрабатывает и администрирует более 50 миллионов тестов в 180 странах мира, а также предлагает адаптивные решения для национальных систем образования.

