Эмин Агаларов: Инвестиции в Азербайджан обещают выгодные перспективы

БАКУ/Trend/ - Азербайджан – весьма благоприятная страна для инвестиций. Проводимые здесь реформы создали огромные возможности для инвестиций.

Как сообщает Trend, об этом сказал учредитель компании Agalarov Development Эмин Агаларов, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку. Он отметил, что на мероприятии, проводимом при поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева, будет представлен инвестиционный потенциал страны.

«Создание инвестиционных условий открывает возможности для бизнесменов и компаний. Использование этих возможностей и инвестирование в Азербайджан обещает выгодные перспективы. Seа Breeze – масштабный проект, охватывающий очень большую территорию. Территория и строительные работы будут расширяться и развиваться. Инвестирование в территорию Seа Breeze также крайне эффективно. Было бы очень продуктивно воспользоваться созданными в Азербайджане благоприятными условиями и инвестировать», - сказал Эмин Агаларов.