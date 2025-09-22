Начала работу международная конференция «На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 22 сентября в Центре Гейдара Алиева начала работу международная конференция в формате круглого стола «На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции», организованная Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, в международной конференции, проводимой в рамках Года Конституции и Суверенитета, а также в преддверии профессионального праздника и 107-летия прокуратуры Азербайджана, принимают участие генеральные прокуроры Азербайджана, Уганды, Лаоса, Танзании, Кении и представитель прокуратуры Турции.

В начале мероприятия генеральный прокурор Кямран Алиев зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам международной конференции.

Новость обновляется