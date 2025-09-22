Президент Ильхам Алиев: Наша энергетическая политика играет важную роль в укреплении международной экономической позиции страны

БАКУ/Trend/ - Наша энергетическая политика играет важную роль в укреплении международной экономической позиции Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам первого Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку.

Глава государства отметил, что в настоящее время Азербайджан является стратегическим партнером ряда государств в сфере как традиционной, так и возобновляемой энергетики. «Наряду с природным газом, проекты в области солнечной и ветровой энергии, зеленая энергетическая зона Карабаха и Восточного Зангезура, а также внедрение концепций «умной инфраструктуры» делают нашу страну одним из ведущих участников глобального энергетического перехода. Таким образом, Азербайджан и укрепляет сегодняшнюю энергетическую безопасность, и выстраивает зеленую экономику завтрашнего дня», - подчеркнул Президент.