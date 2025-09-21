Сборная Азербайджана по борьбе заняла второе место на чемпионате мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Хорватии Загребе завершился чемпионат мира по борьбе.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевавшая на соревновании 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, заняла второе место в командном зачёте, набрав 89 очков. Первое место заняла сборная Ирана (180), а третье – сборная Узбекистана (72).

Напомним, что Ульвю Ганизаде (72 кг) завоевала золотую медаль, Хасрат Джафаров (67 кг) – серебряную, Эльдяниз Азизли (55 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) – бронзовые медали.