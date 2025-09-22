Азербайджан играет роль надежного соединительного звена между различными географическими рынками - Самир Шарифов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан играет роль надежного соединительного звена между различными географическими рынками.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня в Баку на Первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов.

"Современная глобальная ситуация характеризуется серьезными вызовами. Мы наблюдаем рост геополитической напряженности, процессы, которые в некоторых случаях превращаются в военные конфликты и противостояния, изменения климата, различные кризисы, а также рост государственного долга как в развивающихся, так и в ведущих странах. В этих условиях Азербайджан играет роль надежного соединительного звена между различными географическими рынками", - сказал он.

С.Шарифов отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева в стране создана необходимая инфраструктура для привлечения инвестиций.

"Одним из ключевых факторов для каждой инвестиции является политическая стабильность. Сильная финансовая база, экономическая стабильность и благоприятная деловая среда также являются важными условиями. Недавние рейтинги Азербайджана подтверждают это. Согласно оценкам Всемирного банка по деловой среде, а также отчетам ведущих международных кредитных рейтинговых агентств, позиции нашей страны улучшились. Кредитный рейтинг Азербайджана был повышен до инвестиционного уровня агентствами S&P и Fitch. Отмечу, что рейтинг, присвоенный агентством Moody’s, был предоставлен добровольно, без обращения страны. Это свидетельствует о том, что Азербайджан становится привлекательным местом для инвестиций", - сказал заместитель премьер-министра.

Кроме того, как отметил С. Шарифов, правительство Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева вложило значительные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры.

"Это включает морские порты, железнодорожные линии, расширенные автомобильные дороги и аэропорты. Параллельно в стране осуществляется процесс цифровой трансформации, что формирует важные базовые условия для инвестиций. Каждая инвестиция в нашу страну будет встречена в атмосфере дружбы и поддержки. В целом Азербайджан продолжит играть роль "моста" и приглашает всех стать частью этого моста, ведущего в будущее. Давайте построим это будущее вместе", - отметил он.