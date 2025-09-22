Азербайджан и ACWA Power подписали соглашение о партнерстве по строительству завода по опреснению воды на Каспийском море (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Между Азербайджаном и компанией ACWA Power подписано соглашение о партнерстве по строительству завода по опреснению воды на Каспийском море.

Как сообщает Trend, церемония подписания прошла в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума. Документ подписали председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов и генеральный директор ACWA Power Марко Арчелли.

Соглашение охватывает этапы проектирования, строительства, финансирования, эксплуатации и технического обслуживания. Проект направлен на эффективное управление водными ресурсами региона и увеличение обеспечения населения питьевой водой.

Впоследствии было подписано Соглашение о поставке переработанной воды. Документ подписали Заур Микаилов, председатель Совета директоров публичного юридического лица «Единая служба водоснабжения больших городов» Таир Халилов и Марко Арчелли.

Соглашение об аренде земель подписали министр экономики Микаил Джаббаров, председатель Совета директоров Агентства по развитию экономических зон Сеймур Адыгёзалов и Марко Арчелли.

Кроме того, соглашение о государственной гарантии подписали министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев и Марко Арчелли.