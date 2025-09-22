Увеличился экспорт в прикаспийские страны через порты провинции Мазандаран

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) экспорт продукции в прикаспийские страны через порты провинции Мазандаран, расположенной на севере Ирана, увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга представитель управления дорог и транспорта провинции Мазандаран Нахид Шахраминия.

По его словам, экспортируемая продукция в основном состояла из цемента, молочных продуктов, минералов.

Шахраминия добавил, что за указанный период через порты провинции Мазандаран в страну было импортировано более 1 миллиона тонн товаров первой необходимости.

Он сообщил, что за 5 месяцев через порты провинции Мазандаран было перевезено транзитом 37,5 тысячи тонн грузов. Транзит увеличился на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По его словам, за последние 5 месяцев наибольший объем импорта, экспорта и транзита продукции среди портов провинции осуществлялся через порт Амирабад.

Следует отметить, что в иранской провинции Мазандаран действуют три порта: Амирабад, Ношехр и Феридункенар.