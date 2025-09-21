КазМунайГаз и американская Honeywell обсудили расширение партнерства в сфере технологий

АСТАНА /Trend/ - Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов провёл в Нью-Йорке встречу с президентом по глобальным вопросам и главным исполнительным директором Honeywell Process Automation Джеймсом Массо (подразделение американской корпорации Honeywell), сообщили в пресс-службе компании, передает Trend.

Согласно информации, на встрече стороны обсудили расширение партнёрства в сфере лицензирования технологий, промышленной автоматизации и внедрения решений на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Сообщается, что компании активно взаимодействуют в области внедрения современных технологий, включая цифровые системы, обеспечивающие надёжную и безопасную эксплуатацию производственных объектов.

"В частности, на заводах КМГ успешно функционируют автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП), системы-«автопилоты» по управления технологическими установками (APC - Advanced Process Control), компьютерные тренажерные комплексы, а также система оперативного управления производством MES (Manufacturing Execution System) и система мониторинга оборудования (Asset Performance Management)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Стороны отметили успешность текущего взаимодействия и обсудили перспективы применения промышленных технологий ИИ для повышения эффективности производства. Особое внимание уделено системам предиктивной аналитики, позволяющим прогнозировать возможные отказы оборудования. В Атырауском НПЗ уже реализуется пилотный проект в этой области.

По итогам переговоров руководители компаний подтвердили намерение активизировать сотрудничество по ключевым направлениям.

В ходе встречи Асхат Хасенов сказал, что "КазМунайГаз" последовательно внедряет цифровые технологии и искусственный интеллект на производственных предприятиях.

"КМГ совместно с партнерами продолжит цифровую трансформацию в нефтегазовой отрасли", - сказал председатель Правления компании.