Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Загребе

БАКУ /Trend/ - Завершился чемпионат мира, проходивший в Загребе, столице Хорватии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в последний день соревнований определились призеры соревнований по греко-римской борьбе в весовых категориях 63, 67 и 87 кг.

Представитель Азербайджана Хасрат Джафаров (67 кг), во второй раз вышедший в финал чемпионата мира, в решающем поединке встретился с олимпийским чемпионом из Ирана Саидом Эсмаили. Азербайджанский борец, уступивший сопернику с минимальным счётом (1:2), вновь завоевал серебряную медаль чемпионата мира. Это его третья (2 серебра, 1 бронза) медаль чемпионата мира во взрослой категории.

Таким образом, количество медалей, завоеванных азербайджанскими борцами греко-римского стиля на чемпионате мира, достигло четырех. Отметим, что ранее Улвю Ганизаде (72 кг) завоевал «золото», а Эльдяниз Азизли (55 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) – «бронзу».