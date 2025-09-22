БАКУ /Trend/ - Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу на Игры СНГ.

Как сообщили Trend в АФФА, сборная Азербайджана, состоящая из футболистов до 16 лет, будет находиться в Баку на учебно-тренировочном сборе с 22 по 24 сентября, а также примет участие в международном турнире в Габале в рамках Игр СНГ с 25 сентября по 5 октября.

В состав команды вошли следующие игроки: Билал Гаджиев, Угур Гурбанлы, Роман Фарзали, Вагиф Набиев, Ахад Гаджизаде, Тунар Байрамов, Арда Азизли, Юсиф Оруджалиев, Даниил Раджабов, Мехди Гусейн, Али Баширов (все – «Карабах»), Кямал Джамалзаде, Руслан Гулиев, Шикар Шикар, Гаффар Бабаев (все – «Нефтчи»), Джафар Джафарзаде, Нихат Гусейнзаде, Вагиф Мамедли, Фирдовси Шейдаев, Руслан Абилов, Хазар Гусейнзаде (все –« Сабах»), Рауль Пашаев («Зира»), Ниджат Ахмедзаде («Марджет», Испания).