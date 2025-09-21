Президент Токаев провел встречу с президентом по глобальным вопросам Goldman Sachs Global Institute

БАКУ/ Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом по глобальным вопросам Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном, передает Trend.

Президент Токаев дал высокую оценку уровню долгосрочного партнерства ведущего американского инвестиционного банка Goldman Sachs с Казахстаном.

Как подчеркнул глава государства, Казахстан, стремящийся трансформироваться в полностью цифровое государство, заинтересован в сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта и цифровизации финансовой экосистемы.

Со своей стороны Джаред Коэн рассказал об опыте функционирования цифровой финансовой платформы Goldman Sachs Digital Asset Platform.