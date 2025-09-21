Президент Казахстана и глава Cameco обсудили перспективы сотрудничества в урановой отрасли

БАКУ/ Trend/ - Рабочий визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк начался со встречи с главой канадской транснациональной компании, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли, передает Trend.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Cameco является давним и надежным партнером национальной компании «Казатомпром». С начала своей деятельности в Казахстане компания вложила свыше 500 млн долларов инвестиций и способствовала трансферту технологий.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан вступает в новый этап развития энергетики, ставя перед собой цель построить три атомные электростанции. Для Казахстана представляют интерес инновационные методы, используемые в атомной отрасли.

В свою очередь Тим Гитцель проинформировал Президента о текущей деятельности и планах совместного предприятия «Инкай», которое более 25 лет занимается освоением одноименного месторождения в Туркестанской области.