Президент Токаев прибыл с рабочим визитом в США

21 сентября 2025
БАКУ/ Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в США, передает Trend.

Глава государства выступит на Общих дебатах 80-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Запланированы переговоры Токаева с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций.

Программа визита также включает выступление на заседании круглого стола и серию встреч с представителями транснациональных компаний, в ходе которых будут широко представлены инвестиционные возможности Казахстана.

