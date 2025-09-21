Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции "Взаимодействие органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов и глобальных техногенных катастроф во время террористических атак и вооруженных конфликтов".

Как сообщает в воскресенье Trend, в обращении говорится:

"Уважаемые участники конференции!

Поздравляю и сердечно приветствую каждого из вас по случаю открытия третьего заседания Бакинского форума безопасности.

На фоне обостряющихся геополитических противоречий на мировой арене большое значение имеет продолжение работы Бакинского форума безопасности, объединяющего структуры безопасности и разведки, которые играют важную роль в поддержании международной системы безопасности.

Бакинский форум безопасности – это международное мероприятие, имеющее уникальный формат с точки зрения выявления глобальных и региональных угроз и рисков, изучения путей их нейтрализации. Ежегодная встреча в Баку многочисленных руководителей органов спецслужб и экспертов по вопросам безопасности, представляющих различные страны со всех континентов мира, с целью борьбы с общими угрозами - это яркий пример того, что Форум является площадкой взаимного доверия и сотрудничества. Растущий из года в год интерес к Форуму наглядно отражает важность обсуждаемых тем.

Мир стремительно меняется, и каждый день дают о себе знать новые вызовы, новые угрозы. Вооруженные столкновения в различных регионах создают почву для гуманитарных кризисов, техногенных катастроф и экологических бедствий. Одновременно с этим наблюдаются эскалация конфликтов на международной арене, активизация террористических организаций, а также рост киберугроз.

Все это ставит государства перед лицом угроз глобального характера. В этом контексте серьезную обеспокоенность вызывают такие противоправные действия, как религиозный экстремизм, сепаратизм, транснациональная организованная преступность, незаконный оборот наркотических средств, нелегальная миграция и контрабанда оружия, которые подрывают систему международной безопасности. Несомненно, решение подобных проблем современности требует применения новых подходов, новых инструментов, а самое главное, совместных усилий и тесного сотрудничества стран. В этой связи мы рады видеть, что Бакинский форум безопасности стал полезной площадкой для открытого и конструктивного обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности.

С первого дня обретения независимости Азербайджанская Республика всегда поддерживала укрепление международного сотрудничества во всех сферах. Мы верим, что стабильность и процветание могут быть достигнуты только путем диалога и партнерства. Азербайджан предпринимает конструктивные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе своего расположения – на Южном Кавказе. Одной из основных наших целей является создание нового формата сотрудничества в регионе, основанного на взаимном доверии, безопасности и прагматизме. Считаем, что целенаправленная деятельность в этом направлении придаст импульс дальнейшему укреплению партнерства между соседними странами в будущем.

Как вам известно, 8 августа 2025 года в Вашингтоне при свидетельстве США была подписана Совместная декларация между Азербайджаном и Арменией. Таким образом, был сделан важный исторический шаг на пути к прекращению многолетнего конфликта между нашими странами и заключению мирного соглашения. Полное обеспечение спокойствия на Южном Кавказе создаст новые возможности сотрудничества не только для нашего региона, но и для Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы.

Взаимодействие органов спецслужб играет решающую роль в предотвращении и решении проблем международной безопасности. Уверен, что сегодняшние дискуссии будут плодотворными, а аналитические выкладки и рекомендации, которые прозвучат на конференции, внесут весомый вклад в формирование более безопасного будущего.

Выдвинутое Азербайджаном в прошлом году предложение о традиционной ежегодной организации Бакинского форума безопасности и его постоянном функционировании было активно поддержано странами-участницами. В связи с этим за минувший период были приняты соответствующие меры по учреждению Оргкомитета Бакинского форума безопасности и его Секретариата. На основе общего согласия, достигнутого на нынешнем заседании, планируется принятие Декларации Бакинского форума безопасности и вытекающих из нее инициатив. Все это – важные шаги на пути к институционализации Форума. Азербайджан продолжит оказывать поддержку Бакинскому форуму безопасности, взяв на себя функцию координации работы Оргкомитета.

Еще раз сердечно приветствую каждого из вас и желаю успехов в работе конференции".