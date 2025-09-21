Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Самолёт, следовавший в Лондон, совершил посадку в Баку

21 сентября 2025 18:53 (UTC +04:00)
Фото: Международный аэропорт Гейдар Алиев

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Самолёт авиакомпании EVA Air, выполнявший рейс по маршруту Бангкок — Лондон, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев, передает Trend.

Причиной этому стало резкое ухудшение здоровья одного из пассажиров на борту.

Воздушное судно Boeing 777 успешно приземлилось в Бакинском аэропорту в 17:44 по местному времени.

Пассажиру была оказана неотложная медицинская помощь прямо на месте. В настоящее время проводится необходимая оценка состояния здоровья пассажира, и он находится под наблюдением.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев действует в строгом соответствии с высокими международными стандартами авиационной безопасности и оперативного реагирования, обеспечивая надёжную и профессиональную поддержку воздушным судам в чрезвычайных ситуациях.

