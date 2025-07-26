Азербайджан увеличил доходы от экспорта фруктов и овощей

БАКУ /Trend/ - За январь-июнь текущего года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 402,4 тысячи тонн фруктов и овощей.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, доход от экспорта продукции в этом объеме составил 415,7 миллиона долларов США.

Объем экспорта фруктов и овощей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в количественном выражении на 80,5 тысяч тонн (или на 25 процентов), а в стоимостном выражении - на 81,2 миллиона долларов США (или на 24,3 процента).

В первой половине 2024 года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 321,9 тысячи тонн фруктов и овощей на сумму 334,5 миллионов долларов США.

Объем экспорта фруктов и овощей составил 2,59 процента от общего объема экспорта Азербайджана и 20,96 процента от общего экспорта в ненефтянном секторе.

Отметим, что в январе-июне 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с иностранными государствами на сумму 24,4 миллиарда долларов США. Этот показатель на 2,632 миллиарда долларов, или на 12,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во внешнеторговом обороте 12,878 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, а 11,522 миллиарда долларов США - на импорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта сократился на 0,2 процента, тогда как объем импорта вырос на 29,9 процента.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,356 миллиарда долларов, что на 2,677 миллиарда долларов, или примерно в три раза, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.