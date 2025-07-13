Латвия увеличила инвестиции в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года объем прямых иностранных инвестиций Латвии в экономику Азербайджана составил 10,426 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с показателем за тот же период 2024 года инвестиции из указанной страны в экономику Азербайджана выросли на 9 миллионов долларов США, или в 7,3 раза.

Доля инвестиций из Латвии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан за отчетный год составила 0,7%.

Напомним, что в первом квартале 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Латвии в Азербайджан составил 1,418 миллиона долларов США.

Отметим, что в первом квартале 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 1,519 миллиарда долларов США, что на 10,456 млн долларов США, или на 0,7% больше, чем за тот же период 2024 года.

При этом объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана за отчетный год, составил 315,116 млн долларов США, что на 15,335 млн долларов США, или на 4,6% меньше показателя за аналогичный период 2024 года.