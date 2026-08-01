Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

БАКУ /Trend/ - Подходит к завершению чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет в Баку.

В шестой соревновательный день турнира, проходящего на Национальной арене гимнастики, стартовали соревнования по вольной борьбе в весовых категориях до 45, 51, 60, 71 и 92 кг.

Представитель Азербайджана Тунар Гасанов (45 кг) вывел из борьбы болгарина Радослава Великова (4:1), однако в четвертьфинале с минимальным счетом уступил грузину Луке Дотиашвили (4:5).

Азербайджанский борец Гусейн Рзазаде (48 кг) в первой утешительной схватке одержал победу над индийцем Амирали Фазой (9:6), но во второй утешительной встрече проиграл американцу Куперу Джошуа Депути (1:12).

Ибрагим Гасанов (51 кг) в дебютной схватке победил грузина Георгия Нариманидзе (4:2). В четвертьфинале азербайджанский борец уверенно одолел индийца Говинда Говинда (10:3). В полуфинале Ибрагим Гасанов оказался сильнее россиянина Ислама Курахмаева — 10:6. В финале, который состоится завтра, Гасанов встретится с иранцем Беньямином Майваном.

Эльджан Гасанов (60 кг) на старте уступил поляку Витольду Павлику, а Тунар Гулиев (71 кг) проиграл казахстанцу Адилету Рысбаю со счетом 2:3. Эльгун Керимли (92 кг) в поединке с индийцем Сакшамом Фну также потерпел поражение — при счете 5:5 победитель был определен по принципу последнего набранного балла.