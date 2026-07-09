Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала пять медалей на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завершила чемпионат Европы U-20, проходивший в столице Северной Македонии Скопье, с пятью медалями.

В третий день соревнований команда завоевала еще две награды. Айхан Джавадов (60 кг), победив румына Драгоша Драгайя со счетом 6:1, и Эльмин Алиев (82 кг), одолевший венгра Сабольча Сину со счетом 8:0, поднялись на третью ступень пьедестала почета и стали бронзовыми призерами.

Роман Керимов (67 кг) в утешительных схватках не оставил шансов литовцу Эймантасу Андрюскасу (9:0) и молдаванину Максиму Дамашину (10:0). Однако в поединке за бронзовую медаль азербайджанский борец уступил россиянину Амиру Совми со счетом 2:6 и занял пятое место.

Таким образом, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завершила континентальное первенство с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Ранее чемпионом Европы стал Эмин Джавадлы (55 кг), а Джавидан Нехматов (77 кг) и Орхан Гаджиев (87 кг) завоевали серебряные награды.