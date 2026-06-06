Состоялась республиканская научно-практическая конференция по проблемам в сфере кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Института информационных технологий министерства науки и образования Азербайджанской Республики, Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ), Азербайджанского технического университета (АТУ) и Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (АОКА) состоялась республиканская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы кибербезопасности и цифровой криминалистики».

Как сообщает Trend, выступая на мероприятии, вице-президент НАНА, генеральный директор Института информационных технологий, академик Расим Алигулиев отметил, что цифровизация, инновации, искусственный интеллект и кибербезопасность определены в качестве основных приоритетов в будущем развитии нашей страны.

В докладе также было отмечено, что благодаря особому вниманию и непосредственному руководству Президента Ильхама Алиева в этой сфере углубляется цифровая трансформация в государственном управлении, усиливается стратегическая значимость соответствующей области, подготовка кадров поддерживается научным потенциалом, а также последовательно и целенаправленно реализуются меры по обеспечению киберсуверенитета.

Заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, коснувшись стратегической роли цифровых технологий в национальной безопасности и экономической устойчивости, отметил, что разработка современных учебных программ в высших учебных заведениях является требованием времени, и что конференция внесет важный вклад в сотрудничество.

Первый заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Яшар Амашов довел до внимания, что предотвращение киберпреступности и надежная защита критической информационной инфраструктуры являются приоритетным направлением государственной безопасности.

Начальник Академии имени Гейдара Алиева СГБ Эльшад Насиров, говоря о новых киберрисках, отметил, что правильное получение цифровых доказательств играет решающую роль в раскрытии преступлений.

На мероприятии также выступили ректор АТУ Вилаят Велиев, начальник Национального центра кибербезопасности СГБ Давуд Рустамов, заместитель ректора Национального университета обороны Ариф Гасанов, исполнительный директор АОКА Рауф Джаббаров и президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз. Они подчеркнули необходимость совместной деятельности научных и образовательных учреждений, а также соответствующих государственных органов для защиты государственных информационных систем и борьбы с цифровой преступностью.

Конференция продолжила свою работу в формате секционных заседаний.