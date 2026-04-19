Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей на турнире в Анталье

БАКУ /Trend/ - В турецкой Анталье стартовал традиционный турнир "Чемпионы" для спортсменов в возрасте до 20 лет.

Как передает Trend, первый день соревнований ознаменовался успешным выступлением азербайджанской национальной команды. Азербайджанские борцы завершили день с пятью медалями.

В вольной борьбе Гаджи Каримов (70 кг) победил всех своих соперников и стал чемпионом. Другой представитель Азербайджана Мухаммед Исмаилов (57 кг) завоевал бронзовую медаль.

Сборная Азербайджана также добилась успешных результатов в греко-римской борьбе. Роман Керимов (67 кг) победил своих соперников и завоевал золотую медаль. Мурад Алиев, также выступавший в этой весовой категории, выиграл бронзовую медаль, а Джавидан Нахметов (77 кг) – серебряную.