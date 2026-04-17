В Туркменистане начата разработка четвертой фазы месторождения «Галкыныш»

МАРЫ /Trend/ – В Туркменистане состоялась официальная церемония начала разработки четвертой фазы газового месторождения «Галкыныш».

Как сообщает специальный корреспондент Trend, мероприятие прошло с участием Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и вице-премьера Госсовета Китая Дин Сюэсяня. Реализация проекта осуществляется при участии китайской компании CNPC и направлена на дальнейшее наращивание добычи природного газа и расширение экспортного потенциала страны.

Отметим, что газовое месторождение «Галкыныш», расположенное на востоке Туркменистана, является одним из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются в диапазоне от 4 до 14 трлн кубометров газа. Месторождение было открыто в 2006 году, а промышленная добыча началась в 2013 году под управлением госконцерна «Туркменгаз».

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) получила доступ к разработке месторождения в 2009 году, выиграв соответствующие контракты и став одним из ключевых иностранных партнеров проекта. Компания участвовала в строительстве газоперерабатывающих мощностей и инфраструктуры, а в 2025-2026 годах была выбрана для реализации четвертой фазы разработки «Галкыныш», что закрепило ее позиции в газовом секторе Туркменистана.