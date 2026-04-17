В Азербайджане объявлен Национальный конкурс комиксов "Мой герой"

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана и Дом литератора объявляют Национальный конкурс комиксов "Мой герой" среди подростков в возрасте 14–17 лет, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Согласно условиям, представляемые работы должны быть на азербайджанском языке, обладать эмоциональным воздействием и потенциалом для анимации, иметь объём от 8 до 20 страниц и представлять собой оригинальную графическую историю с новым, креативным образом героя.

Школьники могут участвовать как индивидуально, так и в составе команды из двух человек (сценарист и художник). Приём работ будет проходить с 1 мая по 1 сентября 2026 года. Участники должны отправить свои работы в формате PDF с указанием имени, фамилии и контактной информации на электронную почту: [email protected].

Конкурс «Мой герой» даёт молодёжи возможность творчески представить образ героя - из своей жизни, истории, семьи или воображения. Это может быть как историческая личность, национальный персонаж или представитель профессии (учитель, врач, волонтёр и др.), так и вымышленный или фантастический герой, воплощающий определённые ценности. Главное - чтобы история отражала личное видение и творческий подход автора

В состав жюри конкурса войдут эксперты Министерства культуры и Дома литератора. Победителей ждут призы, а также возможность экранизации одной из работ в формате короткометражного анимационного фильма.

Конкурс проводится в рамках реализации Концепции "Культура Азербайджана – 2040". Инициатива направлена на поощрение молодёжи к созданию культурного контента в формате комиксов и графических историй. Синтез текста и изображения способствует развитию художественного мышления и визуальной грамотности, а современные формы самовыражения помогают укреплять национальный дух и передавать динамичную, креативную идентичность Азербайджана будущим поколениям.

