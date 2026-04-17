Доступ стран Персидского залива к открытым морям не должен ограничиваться - Эрдоган

АНТАЛЬЯ/Trend/- Доступ стран Персидского залива к открытым морям не должен ограничиваться, а свобода судоходства должна быть гарантирована в соответствии с международными правилами.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия 5-го Анталийского дипломатического форума.

Эрдоган подчеркнул, что ключевым принципом должно оставаться обеспечение свободы навигации и транзита, а также сохранение открытых маршрутов для коммерческого судоходства стран региона.

Он отметил, что войны в соседних географических регионах ускоряют поиск альтернативных энергетических и логистических маршрутов для доставки ресурсов на международные рынки.

«Как Турция, мы открыты к сотрудничеству с нашими соседями в сфере энергетики и связности, в том числе в рамках таких стратегических проектов, как “Путь развития”», — заявил президент.

Эрдоган прокомментировал инициативу о 15-дневном прекращении огня, объявленную при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа выразив удовлетворение достигнутым соглашением.

Президент Турции отметил, что открывшееся «окно возможностей» должно быть максимально эффективно использовано для достижения устойчивого мира.

«При любых обстоятельствах нельзя допускать, чтобы на смену диалогу приходило оружие, а на смену переговорам — кровопролитие. Самый короткий путь к миру — это конструктивный диалог и дипломатия», — подчеркнул он.

Эрдоган также добавил, что для достижения мира необходимы взаимные уступки, терпение и здравый смысл сторон.