Аяз Баетов рассказал об отличиях воздействия кризисов на малые и крупные страны

БАКУ /Trend/ - Учитывая множество войн в мире, малые страны также испытывают последствия кризиса, однако их влияние проявляется иначе и в меньшей степени по сравнению с крупными государствами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель председателя Кабинета министров, министр юстиции Кыргызской Республики Аяз Баетов, выступая на 5-м Анталийском дипломатическом форуме.

По его словам, более скоординированная региональная повестка и единые позиции на региональном уровне помогут странам двигаться вперед вместе.

"У нас у всех схожие проблемы. Кризис затрагивает всех, и вызовы ощущаются во всех странах. При этом есть определенные особенности: экономика страдает по-разному, если сравнивать развивающиеся и развитые страны. На них влияние кризиса различно, в том числе из-за проблем с логистическими коридорами", - сказал он.

Министр подчеркнул, что для решения современных проблем подход должен быть совместным и применяться на практике коллективно.

"Я считаю, что к 2027 году это станет важным планом. Мы сможем сосредоточиться на потенциальном влиянии региональных и глобальных кризисов на такие регионы, как Центральная Азия, а также на страны и территории без выхода к морю, которые порой особенно страдают в результате кризис", - добавил А.Баетов.