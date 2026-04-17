Крайне важно обеспечить более справедливое распределение глобального экономического благосостояния - глава МИД Турции

АНТАЛЬЯ /Trend/ — Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости выработки согласованных шагов на глобальном уровне для обеспечения устойчивого мира, справедливого экономического развития и эффективного реагирования на современные вызовы.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, выступая в рамках Анталийского дипломатического форума, Фидан подчеркнул, что мирные процессы не должны оставаться на усмотрение деструктивных акторов.

«Мирные процессы не должны быть отданы на волю сил, стремящихся к их подрыву. Международное сообщество должно проявлять твёрдую политическую волю и не допускать саботажа этих процессов», — заявил он.

По его словам, крайне важно обеспечить более справедливое распределение глобального экономического благосостояния. Одновременно, отметил министр, стремительное развитие искусственного интеллекта превращается в новый фактор, способный усиливать неравенство и вызывать структурную безработицу.

«Необходимо обеспечить, чтобы человечество использовало эти технологии на основе общего согласия, не оставляя ни один регион позади», — сказал Фидан.

Глава МИД Турции также обратил внимание на необходимость параллельной борьбы с глобальными угрозами, прежде всего с изменением климата и засухой.

«Изменение климата и засуха стали экзистенциальной проблемой, затрагивающей все сферы жизни человека. Если сегодня человечество не сможет выстроить справедливую систему распределения ответственности и ресурсов, то уже через 10 лет климатические процессы станут гораздо менее управляемыми и значительно более разрушительными», — подчеркнул он.

Фидан отметил, что наряду с глобальными реформами не менее важным остаётся формирование стратегических направлений, способных обеспечить долгосрочный мир и процветание в регионе.

«Если рассматривать регион с точки зрения расширенного геополитического анализа, в центре которого находится Анталья, становится очевидно, что мы сталкиваемся с взаимосвязанными и многослойными кризисными динамиками», — добавил министр.