Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение энергетических и транспортных связей

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и первый заместитель председателя Кабинета министров и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретились на полях Анталийского дипломатического форума.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили ключевые аспекты азербайджано-туркменского партнёрства, подчеркнув прочную основу двусторонних отношений, опирающихся на общую историю, культуру и взаимное уважение. Министры также затронули возможности дальнейшего расширения сотрудничества в области энергетики, транспорта и транзитной инфраструктуры вдоль стратегических коридоров, связывающих Европу и Азию.

Они также обменялись мнениями о региональных и международных событиях, подчеркнув важность поддержания мира, стабильности и устойчивого развития в регионе в целом. Обе стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению сотрудничества в различных секторах и поддержанию тесного диалога на всех уровнях.