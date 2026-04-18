Производство керосина в Азербайджане уменьшилось

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года в Азербайджане было произведено 125,8 тысячи тонн керосина.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 23 тысячи тонн или на 15,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В январе-марте прошлого года в стране было произведено 148,8 тысячи тонн керосина.

По состоянию на 1 апреля запасы готовой продукции в стране составили 24,8 тысячи тонн.

Общая стоимость продукции, произведенной в сфере производства нефтепродуктов, составила 1,284 миллиарда манатов, что на 2,9% меньше по сравнению с январем-мартом прошлого года.

Среди нефтепродуктов производство нефтяного кокса увеличилось на 35,4%, автомобильного бензина - на 7,3%, газойлей (дизельного топлива) - на 6,2%.

В то же время производство керосина сократилось на 15,5%, нефтяного битума - на 17,3%, а мазута - на 76,4%.