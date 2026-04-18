Центральная Азия делает акцент на расширении возможностей Среднего коридора - МИД Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Развитие транспортно-транзитного потенциала Центральной Азии, включая Средний коридор, является одним из ключевых направлений регионального сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Музаффар Мадрахимов в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

"По мере роста уязвимости морских маршрутов сухопутные коридоры приобретают все большее значение. Центральная Азия вновь становится важнейшим связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом", - отметил он.

Мадрахимов также подчеркнул, что важным направлением сотрудничества является обеспечение продовольственной безопасности.

"Обладая значительным сельскохозяйственным потенциалом, обширными земельными ресурсами и мощной базой в производстве удобрений, наш регион может играть важную роль в обеспечении стабильных поставок продовольствия и снижении ценовой волатильности на мировых рынках", - добавил он.