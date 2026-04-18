Азербайджан и ЕС обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Магдаленой Гроно на полях Анталийского дипломатического форума.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями о развитии диалога и сотрудничества в регионе, уделив особое внимание процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

В ходе встречи была подчеркнута важность постоянного дипломатического взаимодействия, прогресс, достигнутый в мирных переговорах, и необходимость поддержания динамики в направлении всеобъемлющего и прочного мирного соглашения.

Они также изучили возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в том числе в области энергетической безопасности, транспортной инфраструктуры и экономического партнерства, подчеркнув важность постоянного взаимодействия.